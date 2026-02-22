Primera C: Cambaceres cayó en el debut ante Estrella del Sur

Estrella del Sur venció 2-0 a Defensores de Cambaceres en el debut de la temporada 2026 de la Primera C, pero el verdadero impacto estuvo en todo lo que rodeó al encuentro: la inauguración oficial del Estadio Ciudad de San Vicente y una postal institucional pocas veces vista en la categoría con la presencia del Presidente de la AFA Claudio Tapia. Ante una multitud alentando al Naranja de Korn, el equipo local mostró decisión, orden y una clara intención de adueñarse del momento. Con un marco imponente y un clima de fiesta en las tribunas, Estrella del Sur entendió rápido que no era un partido más. El dominio territorial y la solidez colectiva le permitieron golpear en los momentos justos y construir una victoria que se sostuvo tanto desde el juego como desde la convicción. Julian Eseiza y Ciro Campuzxano conviertieron los goles del elenco de Alejandro Korn.

La nueva casa de Estrella del Sur no solo representa una mejora en infraestructura, sino también un salto de calidad para la región y para la Primera C, que suma un escenario acorde a las exigencias actuales del fútbol argentino.