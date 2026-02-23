Zaniratto y Lucas Castro aclararon las cosas en Abasto

Tras el gran triunfo en Mendoza, Gimnasia retomó los entrenamientos en Estancia Chica con el foco puesto en el duelo del miércoles ante Rosario Central. Pero la noticia destacada fue la charla que mantuvieron el técnico Fernando Zaniratto y Lucas Castro. Según trascendió en algunos medios, el entrenador y el experimentado volante tuvieron un cruce luego del partido en territorio mendocino.

Por eso, ayer por la mañana ambos hablaron para aclarar las cosas y coincidieron en seguir tirando para adelante con este proyecto.

El Lobo volverá a entrenarse hoy y mañana para preparar el compromiso ante el “Canalla” en 60 y 118. El interrogante será el esquema táctico que eligirá Zaniratto para tratar de darle mayor volumen futbolístico al equipo.

Por otro lado, Fernando Echenique fue designado para dirigir el duelo entre Gimnasia y Rosario Central en el estadio del Bosque. El árbitro ya impartió justicia en el último cruce entre ambos, que terminó 3 a 0 para el Canalla y estuvo marcado por fuertes polémicas.

En aquel partido fue duramente cuestionado por anularle un gol a Jeremías Merlo, que significaba el empate transitorio, y por la expulsión de Fabricio Corbalán por doble amarilla, decisiones que generaron malestar en el entorno albiazul.

Tras aquel cruce polémico con el Canalla, el último antecedente de Echenique dirigiendo al Lobo fue semanas después, cuando el equipo conducido entonces por Fernando Zaniratto goleó 3 a 0 a Platense en Vicente López.