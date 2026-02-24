Los clubes del fútbol argentino harán un paro ante los embates de ARCA contra la AFA

El fútbol local suspenderá toda su actividad entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo ante la acusación de evasión impositiva hacia la Asociación del Fútbol Argentino que involucra a algunos de sus dirigentes más importantes, situación que puertas adentro consideran un ataque por parte del Gobierno que preside Javier Milei. El freno abarcará a la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga Profesional y todas las categorías, incluso formativas.

Las instituciones definieron frenar con la actividad tal como anticipó Fabián Berlanga, presidente de Vélez, luego de la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional. “(Claudio) Tapia, (Pablo) Toviggino y (Cristian) Malaspina han sido perjudicados. Es injusto lo que está pasando. Quedó demostrado que no tienen nada. Está todo al día. Ahora nos enteramos por los medios que autorizaron a Tapia a viajar a Conmebol. Es muy raro”, sentenció el mandamás del Fortín.

En el encuentro se ratificó de manera unánime el apoyo a la AFA y especialmente a Claudio Tapia y Pablo Toviggino luego de los embates de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Además, se presentó ante los clubes presentes que la deuda es cero.

Esto ocurre en el marco de la causa que investiga presunta apropiación indebida de aportes por $19.353.546.843,85 vinculada a retenciones impositivas y de seguridad social que, según expresa la denuncia del ente, fueron descontadas pero no depositadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

En el comunicado oficial de esta jornada, AFA planteó que “no tiene deuda alguna exigible” con ARCA y que estas atribuciones “fueron utilizadas como fundamento de la decisión judicial de llamar a prestar declaración indagatoria a las autoridades de esta entidad”.

Por otro lado, la Justicia autorizó a Claudio Tapia a salir del país para participar del Consejo de Conmebol y de la final de la Recopa Sudamericana entre Flamengo y Lanús. El presidente de AFA contaba con la prohibición de salir de Argentina por esta misma causa que lleva adelante el juez Diego Amarante.