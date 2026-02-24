Ya están a la venta las nuevas camisetas de Gimnasia en el LoboShop

Gimnasia anunció la venta oficial de las nuevas camisetas 2026, ya disponibles en el LoboShop y en la tienda virtual. La indumentaria respeta la identidad histórica del club y tiene un valor de $120.000 (tanto la titular como la alternativa).

La alternativa es de color azul y presenta un fuerte guiño a la historia reciente del club. El modelo está inspirado en la camiseta utilizada en la temporada 1998/99, que en aquel entonces fue confeccionada por New Balance (ahora la marca que viste al tripero es Givova), y busca recuperar una estética especialmente valorada por los hinchas.

La camiseta titular mantiene el diseño tradicional que identifica a Gimnasia desde hace décadas.