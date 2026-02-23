Aseguran que Colapinto tiene un auto para pelear en la F1

A 12 días del inicio de una nueva temporada de la Fórmula 1, todos los pronósticos indican que este año Franco Colapinto estará en condiciones de pelear entre los primeros diez puestos del campeonato, ya que el análisis realizado por las pruebas que se hicieron entre enero y febrero demostraron que el equipo Alpine fue el más beneficiado con los cambios que se instrumentaron en las diferentes escuderías.

El informe de la F1 explica que Alpine centró su atención muy pronto en 2026, una decisión que lo dejó rezagado durante buena parte de la temporada pasada. El resultado fue duro en términos de puntos, pero la inversión empieza a mostrar señales positivas.

Con la implementación de los motores Mercedes y un chasis que el análisis define como “ordenado”, el equipo no solo mostró ritmo, sino también confiabilidad. Según destacó el sitio oficial, la escudería completó más de 1.000 vueltas entre el shakedown de pretemporada, el ensayo en Barcelona y las pruebas en el circuito de Baréin.