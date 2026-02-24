El Clásico lo anticipó hace una semana: se fue Gallardo y River está en llamas

Se veía venir: Marcelo Gallardo decidió ayer ponerle punto final a su segunda etapa en River, que se había iniciado en la primavera del 2024 con el propósito de ganar la Copa Libertadores de ese año tras una floja campaña de Martín Demichelis. En aquel momento, River se apoyó en los recuerdos del pasado para darle un golpe de timón al presente del equipo y se ilusionó con que el Muñeco podría llevar al Millonario a hacerse fuerte otra vez en el plano internacional.

El equipo no pudo consumar el objetivo de ganar la Libertadores y a pesar de un fuerte recambio en el mercado de pases del verano del 2025 el desempeño fue empeorando a lo largo del año pasado.

En diciembre, luego de fracasar por segunda vez en el intento de ganar una copa internacional, el Muñeco se sacó de encima a los históricos del plantel, muchos de los cuales ya había dirigido en su primera etapa cuando había logrado ganar dos Copas Libertadores y perder una en los últimos dos minutos de una final que también tenía controlada.

El inicio del 2026, con juveniles y refuerzos, no arrojó una mejora y luego de la derrota contra Tigre de local y por goleada y tras chocarse contra el poderoso Vélez del Mellizo Barros Schelotto, decidió renunciar.

Mañana, cuando el Millonario juegue contra el Banfield de Pedro Troglio, Gallardo dirigirá su último partido en esta etapa en el Millonario y ya empezaron a sonar algunos nombres de posibles reemplazantes, algunos de los cuales están trabajando como el Chacho Coudet o Ramón Díaz.