Champions: se definen los clasificados a los octavos de final

Las primeras cuatro llaves correspondientes a los playoffs de la UEFA Champions League, el torneo de clubes más importante de Europa, se definirán hoy en una jornada con mucha actividad para los argentinos.

El primer partido de este martes iniciará a las 14:45 (hora de Argentina), cuando el Atlético Madrid de España reciba al Brujas de Bélgica.El “Atleti”, que tiene como director técnico al argentino Diego Simeone, viene de igualar 3-3 en la ida e intentará sellar su clasificación a los octavos de final frente a su gente.

Más tarde, a las 17, iniciarán los otros tres partidos del día. Newcastle recibirá en Inglaterra al Qarabag de Azerbaiyán, equipo al que goleó 6-1 como visitante en la ida.

Por otra parte, el Inter de Milán,, intentará dar vuelta el 3-1 sufrido en Noruega cuando reciba al Bodo Glimt, el equipo sensación de esta Champions League.

Finalmente, el Bayer Leverkusen de Alemania,que cuenta con los mediocampistas argentinos Ezequiel Fernández y Exequiel Palacios, recibirá al Olympiakos de Grecia, equipo al que derrotó 2-0 como visitante en el partido de ida.