Fórmula 1: Ferrari promete ser la gran sorpresa en 2026

La pretemporada de la Fórmula 1 estuvo marcada por el análisis de las nuevas unidades de potencia y los inconvenientes que evidenciaron en pista. La Federación Internacional del Automóvil ya abrió la posibilidad de introducir ajustes en el reparto de potencia para 2026 y revisa el procedimiento de salida, debido a que los actuales sistemas complican las largadas y aumentan el riesgo de que los autos queden detenidos.

Durante las tres jornadas de ensayos en Bahréin, los simulacros de partida generaron inquietud en varios equipos. El SF-26 mostró un rendimiento destacado y los autos impulsados por Ferrari, incluidos los Haas, superaron en los primeros metros a los de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team y Red Bull Racing, evidenciando una ventaja clara al apagarse el semáforo.

La diferencia no fue casual: las unidades italianas parecen lograr una carga de turbo más rápida, beneficiándose además de los cinco segundos adicionales implementados por la FIA como medida preventiva. Aunque la modificación evitó autos “clavados”, también puso el foco sobre el rendimiento de Maranello.

Desde Mercedes reconocieron dificultades en la entrega de potencia, mientras que otros pilotos admitieron que el nuevo procedimiento exige mayor precisión. Nico Hulkenberg, en su debut con Audi, advirtió que la evaluación real llegará en carrera, con la parrilla completa.

La temporada comenzará en Gran Premio de Australia, en Melbourne, donde se comprobará si las diferencias persisten. La FIA continúa evaluando posibles correcciones para equilibrar rendimiento y seguridad, en un contexto donde Ferrari emerge como referencia en las salidas.