La fecha arrancó con un fuerte respaldo de los clubes a la AFA

El Comité Ejecutivo de la AFA, de manera unánime entre los representantes presentes, resolvió realizar un paro de su actividad durante la fecha 9 de competencia en la Liga Profesional y en todas sus categorías a raíz de los embates de ARCA en su contra.

La medida con fuerte respaldo dirigencial pondrá un alto en el desarrollo normal del Torneo Apertura, que inició este martes su séptima fecha con varios partidos en su cronograma. Entre los duelos de la tarde estuvo el enfrentamiento entre San Lorenzo e Instituto, donde ambos equipos se mostraron en sintonía con el reclamo de las instituciones.

Los jugadores titulares del ‘Ciclón’ y de la ‘Gloria’ posaron en la antesala del partido disputado en el Nuevo Gasómetro cada uno con una remera especial blanca y con la leyenda "Basta de perseguirnos. AFA somos todos los clubes". El encuentro terminó 1 a 1. Más temprano, Platense y Defensa y Justicia igualaron sin goles.