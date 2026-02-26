Gimnasia no lo liquidó en el momento justo y cayó ante Rosario Central

Luego del empate clásico y el triunfo en Mendoza, Gimnasia sufrió su primera derrota como local en el Torneo Apertura 2026. El Lobo lo arrancó ganando con el tanto de Ignacio Fernández y jugó un primer tiempo casi de excelencia, pero no lo liquidó y lo pagó caro. Rosario Central se lo dio vuelta en la segunda etapa tras dos desatenciones defensivas del elenco platense.

El inicio fue ideal para el conjunto mens sana. A los cuatro minutos, Nacho Fernández abrió el marcador tras insistir dentro del área y vencer a Jeremías Ledesma con una segunda definición cruzada. El gol le dio tranquilidad al elenco de Zaniratto, que manejó la pelota y generó las situaciones más claras de la primera mitad. Minutos más tarde, un centro impactó en la mano de Emanuel Coronel dentro del área, aunque Fernando Echenique no sancionó penal y sorpresivamente no fue llamado del VAR.

En el segundo tiempo cambió el trámite del encuentro. Jorge Almirón ajustó piezas y encontró soluciones. A los 7 minutos, tras lo que podría haber sido un córner olímpico de Nicolás Barros Schelotto que se estrelló en el travesaño, el Canalla salió rápido de contraataque y Enzo Giménez apareció solo para definir ante un pésimo retroceso del Lobo.

El empate golpeó anímicamente al conjunto platense, que comenzó a perder precisión. Zaniratto movió el banco , pero el equipo no recuperó la solidez inicial.

Y a falta de 15 minutos para el final, llegó el golpe definitivo. Tras un error de Pedro Silva Torrejón, que dejó salir una pelota al córner, el Canalla capitalizó la pelota parada y Gastón Ávila ganó con comodidad en el área para sentenciar de cabeza el 2 a 1.

Cabe recordar que en la apertura de la fecha 7 del Torneo Apertura, el fútbol argentino se vio atravesado por una imagen llamativa: San Lorenzo e Instituto salieron al campo de juego con una remera blanca con la leyenda “Basta de perseguirnos. AFA somos todos los clubes”, en respaldo a la conducción de la AFA.

Pero en los otros encuentros disputados no se repitió la escena y los equipos utilizaron su indumentaria habitual. Lo mismo ocurrió en 60 y 118, que salió al verde césped sin la camiseta blanca en apoyo a Tapia.