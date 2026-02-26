Sin una carrera jerárquica, son 13 turnos comunes en el teatro del turf

Es jueves de actividad en el teatro del turf del Barrio Hipódromo. A partir de las 15, levanta el telón del circo hípico local para ofrecer una interesante función de 13 actos, estando anunciada la última carrera para las 21.

Sin cotejo de nivel jerárquico, destacamos el Premio “Parlachín” (1.200 mts.) a disputarse en el quinto turno de la jornada hípica. El mismo es abierto para todo caballo de 3 años, ganador de dos carreras y han comprometido su presencia un exiguo lote compuesto por seis ejemplares dispuestos a medir fuerzas por una recompensa de $5.270.000. Sin dudas el mejor cotejo de la tarde por la paridad de fuerzas que exhiben los protagonistas. Entre tres o cuatro aspirantes con chances, por su corta pero efectiva campaña, vamos a confiar nuestro voto en Envidioso Frank, que defiende los éxitos intereses del stud “Pauli”. Fundamentalmente porque a pesar de su corto recorrido –tiene disputadas tan solo tres competencias- en la pista se mantiene invicto, porque en su última presentación la perdió por decisión del comisariato que lo distanció al molestar a su escolta. Arrancó su campaña ganando en San Isidro y a vuelta de hoja aterrizó en esta pista repitiendo el plato y dejando seis cuerpos detrás a Copilot y mucho más atrás a Masky, rivales a los que ahora vuelve a enfrentar. Tras su última entrega a fines de noviembre pasado –la que perdió en el comisariato- vino una pausa y ahora vuelve con los mejores trabajos mañaneros con miras a este compromiso, lo cual lo catapulta al nivel máximo de posibilidades.

Uno de los que tratará de no hacérsela fácil – si es de la partida porque al cierre de la presente edición estaba en duda su participación- es el también invicto Atajen Atajadores, compañero de box de nuestro candidato, que defiende los mismos intereses y por supuesto, al cuidado del entrenador Marcelo Sueldo. Dos medallas de oro en otras tantas salidas y en la recta lo van a tener que “aguantar”. Y como si fuera poco, aparece Negro Rincón, invicto en este hipódromo a través de sus dos presentaciones donde “apabulló” a sus rivales desde el pique a la raya.

Hagan juego, señores, que hoy vuelve a haber función en el teatro del turf !!!

Candidatos para Hoy

1ra.) 9 – 5 – 2 (7)

2da.) 8 – 3 – 4 (5 – 1 – 2)

3ra.) 1 – 3 – 2 (10- 7 - 9)

4ta.) 1 – 5 – 8 (6)

5ta.) 1 – 4 – 2 (5)

6ta.) 2 – 7 – 12 (10-8)

7ma.) 3 – 9 – 5 (4)

8va.) 10 – 2 – 4

9na.) 10 – 3 - 7

10ma.) 7 – 2 – 4

11ma.) 7 – 4 – 9 - 5

12ma.) 8 – 5 – 3

13ra.) 13 – 2 – 4 - 3