Arrancó con autoridad: el Cacique debutó y el Pincha golpeó en Rosario

Estudiantes estrenó entrenador y lo hizo con triunfo. En el Coloso Marcelo Bielsa, el equipo albirrojo venció 2-0 a Newell’s por la fecha 7 del Torneo Apertura y le dio a Alexander “Cacique” Medina un debut oficial con sonrisa y tres puntos fundamentales fuera de casa.

No fue un partido sencillo. Con apenas dos entrenamientos al mando, el nuevo DT asumió en un contexto exigente y ante un rival necesitado. El arranque mostró a un Pincha intenso, decidido a presionar alto y disputar cada pelota como si fuese la última. Sin embargo, esa energía no se tradujo en situaciones claras. Adolfo Gaich fue la referencia más activa en ataque, fuerte de espaldas y peligroso en el juego aéreo, pero el equipo careció de profundidad.

Con el correr de los minutos, Newell’s se animó. Identificó imprecisiones en el visitante y terminó mejor la primera mitad, incluso generando la ocasión más clara antes del descanso. Estudiantes alternaba momentos de orden con pasajes inconexos, algo lógico en un equipo en pleno reacomodamiento.

El quiebre llegó temprano en el complemento. A los 7 minutos, Gaich aguantó la pelota con oficio y descargó para Tiago Palacios. El extremo encaró con decisión, dejó rivales en el camino y sacó un zurdazo preciso que se metió junto al palo. Golazo y 1-0 que cambió el clima.

A partir de allí, el equipo de Medina creció. Ganó confianza, manejó la pelota y aprovechó los espacios que dejaba una Lepra cada vez más apurada y desordenada. El ambiente en el estadio se volvió tenso y Estudiantes supo jugar con esa presión.

El segundo golpe fue definitivo. Una jugada colectiva que nació desde el fondo y cruzó la cancha de derecha a izquierda terminó con la definición cruzada de Fabricio Pérez para el 2-0. Partido liquidado.

En los minutos finales, el Pincha pudo ampliar la ventaja ante un rival golpeado y un público que explotó contra su propio equipo. Medina, desde el banco, observó con serenidad un cierre sólido.

Estudiantes no solo ganó. Mostró carácter, se adaptó a las circunstancias y dio el primer paso de una nueva etapa con convicción. El ciclo Cacique arrancó sumando y el León sigue invicto. En Rosario empezó a escribirse otra historia.