El Vélez del Mellizo empató 0 a 0 antes de venir a La Plata

En la continuidad de la séptima fecha del Torneo Apertura, Vélez terminó empatando 0 a 0 contra Deportivo Riestra en condición de local.

El equipo del Mellizo Guillermo fue superior durante el primer tiempo, mientras que el conjunto visitante logró mantener el ritmo en la parte final y estuvo cerca de abrir el marcador en los últimos minutos poniendo en aprietos al arquero de Vélez.

Si bien el resultado se ajustó a lo que dos manifestaron dentro de la cancha, con mucho orden táctico y sobre todo mucha garra para batallar en cada sector del campo, el Fortín dejó escapar una chance de cortarse solo en la zona A del Torneo Apertura.

Ahora la cima de la zona la comparte con Estudiantes, al que deberá enfrentar el lunes de la semana que viene a las 19.15 en el estadio de Uno, al cual deberán acudir los Mellizos Barros Schelotto.