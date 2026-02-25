“Encontré una familia y un equipo con historia y presente”

Previo al viaje a Rosario para el partido con Newell’s de este miércoles, Alexander Medina fue presentado en las instalaciones del Mariano Mangano acompañado por los dos hombres fuertes del Departamento de Fútbol como Agustín Alayes y Marcos Angeleri. El Cacique dialogó por un largo rato con los medios presentes.

“Me encontré con una familia, me recibió mucha gente con mucho respeto, desde el presidente hasta los empleados del club, me sentí muy cómodo desde el primer segundo en que pisé City Bell. Fue una gran recepción también de los futbolistas, es un orgullo y estoy muy feliz de estar aquí”, comenzó el DT.

Tras ello, habló de la identidad que empezó a palpar de la institución. “A Estudiantes lo conozco de haberlo enfrentado, tengo mucha gente de mi entorno hincha de Estudiantes y me manifestaron la cultura del club, en donde el trabajo, el respeto y la pasión, el trabajo equipo y el nosotros por encima del yo son valores esenciales para tener esta historia”, aseguró.

Por otra parte, valoró el trabajo de Eduardo Domínguez y se expresó en torno a la continuidad de ese camino. “Comienza la historia nuestra pero este ciclo tiene que continuar como viene, vengo a un equipo con historia y con gran presente, nos toca sostener el protagonismo del equipo y que la gente se sienta representada”, señaló.

Finalmente, se refirió a los desafíos que tiene por delante en este ciclo con el León. "Los objetivos del club son con mayores o menores recursos ir por grandes cosas, el desafío es grande por el presente del equipo, veo un equipo completo, hicimos un diagnóstico del plantel, con variantes en todas las líneas y estamos satisfechos de lo que tenemos. Pondremos nuestra impronta sobre una base muy sólida", sentenció. Para Medina será el sexto club como director técnico, tratando de tener mucho éxito.