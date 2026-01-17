Acción sabatina en el Teatro del Turf

Por GALOPÓN

Acción de sábado en el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo que abre sus puertas para ofrecer un programa de once carreras, entre las 16 y las 21. La competencia más destacada de la tarde es el tradicional Clásico “Uruguay” (2.000 mts.), donde vamos a confiar nuestro voto a El Darwin con una vasta trayectoria en las carreras de fondo al más alto nivel que lo llevó a acumular ocho victorias –todas logradas en la larga distancia- y que viene de un antecedente muy valioso como es el puesto de escolta de Sono Perfetto en oportunidad del Clásico “Clausura” (G II-2.000 mts.), donde pasó a perseguir al ganador por el codo para finalmente terminar a un largo y medio. Prosiguió su entrenamiento sin novedad y es así, que por cartilla y por preparación, lo plebiscitamos arriba de todo.

Carrera reservada para todo caballo de 3 años y más edad, a peso por edad, ocupa el séptimo turno de programación, con el interesante número de once competidores, dispuestos a llevarse los $6.830.000 de premio que les esperan al ganador. Si bien destacamos la chance primaria de El Darwin, no soslayamos las posibilidades que le caben a otros fondistas probos como El Bolivariano, de corta pero resonante campaña con cinco triunfos –uno de ellos de corte jerárquico- en doce presentaciones, que lo convierten en un rival de mucho cuidado. Y siguen los nombres, como Señor Dalton de recorrido clásico o como Hit Colchonero que le ha tomado el “gustito” a las competencias de fondo en el más alto nivel.

Se viene una carrera que hará temblar al cronómetro. Hagan juego…señores!!!

CANDIDATOS PARA HOY EN EL HIPÓDROMO DE LA PLATA

1ra.) 5– 2 – 7

2da.) 6 – 5 – 2 (8)

3ra.) 5 – 1 – 6

4ta.) 8 – 9 – 2

5ta.) 6 – 3 – 4 (1)

6ta.) 8 – 9 – 5

7ma.) 2 – 5 – 1

8va.) 9 – 2 – 8

9na.) 2 – 12 - 7 - 14

10ma.) 4 – 5 – 10

11ma.) 11 – 10 – 1 – 13