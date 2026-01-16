Benja Domínguez volvió a la titularidad en Bologna y le dejó más dinero al Lobo

El “Pibe Lobo” volvió a la titularidad en Bologna y fue determinante en el triunfo 3 a 2 ante Hellas Verona. El extremo surgido de Gimnasia aportó una asistencia clave y cumplió uno de los objetivos fijados en su transferencia.

El Bologna comenzó en desventaja, pero logró dar vuelta el resultado rápidamente con Benjamín Domínguez como uno de los protagonistas ofensivos del equipo azulgrana. En el 2 a 1, el extremo juntó a varios rivales por el sector izquierdo del área, se cerró hacia el centro y asistió con precisión a Jens Odgaard, quien definió para poner en ventaja a su equipo frente al Hellas Verona.

Cabe recordar que en el 2025 el extremo con pasado tripero fue convocado a la Selección Argentina.

Con la presentación en la jornada de ayer, el “7 bravo” alcanzó los 40 partidos disputados con Bologna y llegó a las 20 titularidades desde su arribo al club italiano. Gracias a esto, la institución albiazul tendrá un ingreso de alrededor de 200 mil euros. Vale destacar que el traspaso de Domínguez incluyó una cláusula por partidos disputados o goles convertidos, lo que podría representar una cifra de 1.100.000 de euros más si los cumple.