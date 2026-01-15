ADIP decidió reemplazar a la dupla técnica

A través de un comunicado en Instagram, la Agrupación Deportiva Infantil Platense (ADIP) sorprendió informando la desvinculación de dos históricos jugadores que además son amigos y juegan juntos desde la cuarta división del club como Ignacio Giusti (Nacho) y Rodrigo Nieto (El Cubo).

La dupla dirigió la primera del club más poderoso que tiene la Liga Amateur Platense en los últimos dos años y peleó los torneos palmo a palmo con Unidos de Olmos, que como se sabe, cuenta con aportes externos para poder mantener un régimen semiprofesional.

Tanto Giusti como Nieto habían tenido un amplio recorrido dirigiendo a las divisiones juveniles y principalmente se destacaron por la campaña que habían hecho en la Reserva. ¿Volverá Cristian Cataldo?.