Gaich puso el gancho y se convirtió en el primer refuerzo del Pincha

El primer grito del mercado ya sonó en City Bell. Adolfo Gaich se convirtió en el flamante refuerzo de Estudiantes y el primer nombre propio de un 2026 que promete ser tan intenso como desafiante. Tras firmar un contrato por tres años, hasta diciembre de 2028, el delantero cordobés ya se puso la ropa de entrenamiento y se sumó al plantel del León, que lleva adelante la pretemporada bajo las órdenes de Eduardo Domínguez.

La llegada de Gaich era un deseo del cuerpo técnico desde hace tiempo. El Barba lo tenía en carpeta como ese atacante de potencia, recorrido internacional y capacidad física para complementar a Guido Carrillo y ofrecer variantes en un frente de ataque que necesitaba aire nuevo. Esta vez, el deseo se transformó en realidad: el ex San Lorenzo aterrizó en La Plata libre, luego de rescindir su vínculo con el CSKA Moscú, y se mueve a toda máquina para ponerse a punto.

El martes superó la revisión médica en el Centro de Diagnóstico de City Bell y, horas después, estampó la firma que lo une al club por tres temporadas. Este miércoles tuvo su primera práctica en el campo principal del Country, donde el plantel lo recibió con la intensidad típica del inicio del ciclo. De a poco, se mete en la dinámica de un grupo que viene de un año histórico y que ya piensa en Copa Argentina, Apertura y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Gaich, de 24 años, carga una valija repleta de experiencia pese a su corta edad. Jugó en Rusia, Italia, España y Turquía, con pasos por Benevento, Huesca, Hellas Verona, Çaykur Rizespor, Antalyaspor y el Krylya Sovetov. Su recorrido en selecciones juveniles también lo respalda: goleador del Torneo de L’Alcudia, figura en el Mundial Sub-20 de Polonia, oro en los Panamericanos de 2019 y participación en los Juegos Olímpicos de Tokio. Incluso debutó en la Selección Mayor en 2019 en la goleada 4-0 ante México.

En Estudiantes será el séptimo jugador del plantel con pasado en la Albiceleste, sumándose a José Sosa, Ascacibar, Medina, Alario, Farías y Funes Mori. En total, acumula 213 partidos y 38 goles desde su debut profesional en 2017.

El Pincha no solo suma jerarquía: incorpora un delantero con biotipo europeo, roce internacional y un presente renovado tras quedar con el pase en su poder. Un refuerzo estratégico para un año que tendrá calendario apretado y exigencias en todos los frentes.

Con Gaich adentro y Domínguez renovado hasta 2027, Estudiantes da el primer paso de un mercado que promete más movimiento en los próximos días. Pero la primera pieza ya encajó: el “Tanque” llegó, firmó y ya empezó a rugir. El León afila los colmillos.