El indio Ortiz dirigió en el Country y Camba empató sin goles

En otro de los partidos amistosos que se robaron el protagonismo en la mañana del miércoles previo al cambio de quincena en pleno verano de La Plata, el primer equipo de Defensores de Cambaceres empató sin goles contra la Reserva de Estudiantes que dirige Jonathan Schunke.

El encuentro comenzó a las nueve de la mañana y tuvo al Rojo alistando a Leandro Celotti, Benjamín Duarte, Franco Maraia, Juan Trentin, Facundo Odello, Sergio Luayza, Rodolfo Fernández, Esteban Coronel, Rodolfo Fernández, Alan Meschini y Bryan Schmidt.

El ensayo se dividió en dos tiempos de 25 minutos, para luego lugar a otros dos equipos conformados mayoritariamente por suplentes y allí la práctica favoreció a Estudiantes por 2 a 0.

El entrenador de Cambaceres, Hernán Darío Ortiz, fue recibido con respeto por parte de los empleados y el personal que desempeña funciones en el Pincha, pese a su pasado y reconocido sentimiento por Gimnasia.

Mientras el Indio y Schunke dirigían en el amistoso que se jugó en la cancha número 5, en la otra punta del predio llegaba Adolfo Gaich para sumarse al primer equipo albirrojo (ver pagina 11).