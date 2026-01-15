Primera quincena de balance, replanteos y amistosos para San Carlos, Cambaceres y Gimnasia

Primera quincena y balance de verano para los principales equipos de fútbol de la región.

Ya sin las excusas del sobrepeso por las secuelas de las fiestas de Fin de Año, Gimnasia, Villa San Carlos y Cambaceres afrontaron distintas competencias y amistosos en la jornada de ayer, dejando como resultado muchas cosas para corregir.

El Lobo recibió a Lanús en Estancia Chica y una vez el técnico Zaniratto incluyó a Miramón y Nacho Fernández para los suplentes (ver página 10).

En Los Hornos, en tanto, Villa San Carlos recibió un duro revés contra el equipo Estrella del Sur, que jugará en la Primera C en el año 2026 y será el primer rival de Cambaceres cuando se inicie la temporada.

El partido se jugó en la cancha principal de fútbol del Sindicato de Empleados de Comercio, en donde el entrenador Pablo Miranda decidió arrancar el partido con Pablo Bangardino como arquero titular.

Al Celeste no le fue bien contra el poderoso Estrella del Sur, que de entrada se mostró dominante y con mayor criterio para manejar la pelota y desbordar tanto por la derecha como por la izquierda.

Sin ir más lejos, el primer gol de la mañana llegó a través de una asistencia desde el sector izquierdo que uno de los delanteros llegó a conectar con la cabeza desviando el trayecto del balón: Bangardino se estiró pero no llegó a rechazar el cabezazo.

Estrella del Sur se mostró muy aguerrido en la marca y punzante cuando tenía la pelota, y el conjunto de Pablo Miranda buscó adueñarse del protagonismo, pero le costó muchísimo.

Finalmente el partido terminó 3 a 0 a favor de los visitantes que dejaron en claro que serán un rival muy duro para otro equipo de la región como Cambaceres, en el primer partido del Torneo Apertura de la Primera C.

Además, también se jugó otro partido amistoso en el cual jugaron otros futbolistas como el arquero Tomás Aquimenko y el conjunto Celeste cayó 2 a 1.

Ahora Villa San Carlos buscará apuntalar la actuación de ayer contra Talleres, en otro partido amistoso que fue programado para el sábado, en principio en el mismo lugar de ayer.

Se suma el defensor Farías

Ante lo ocurrido ayer contra Estrella del Sur, el cuerpo técnico le pidió a la dirigencia acelerar y cerrar el préstamo de Fernando Farías, un defensor que formó parte del plantel de Defensa y Justicia y que se sumará hoy a los trabajos para mejorar el desempeño de la última línea del equipo.