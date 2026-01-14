Gimnasia se mide ante Lanús y presenta a Auzmendi como refuerzo

El plantel tripero sigue a paso firme con la intensa pretemporada en Estancia Chica. Con muchos doble turno y poco descanso, Gimnasia se prepara de la mejor manera para el Torneo Apertura 2025. Cabe recordar que el debut del Lobo será el sábado 24 de enero, cuando reciba a Racing en el Bosque.

Luego de la práctica del sábado entre titulares y suplentes, el conjunto dirigido por Fernando Zaniratto se enfrentará hoy con Lanús en Estancia Chica. El partido no podrá ser presenciado por hinchas ni por la prensa, ya que se informó que será a puerta cerradas. En el transcurso de la jornada firmará su contrato por un año Agustín Auzmendi y se convertirá en otro refuerzo del mercado de pases mens sana.

Este duelo se suma al que ya estaba confirmado ante Agropecuario, que se disputará el próximo sábado.

El “Granate” -dirigido por Mauricio Pellegrino-, se consagró campeón de la Copa Sudamericana en noviembre, tras vencer a Atlético Mineiro en los penales con Nahuel Lozada como héroe.

Sin dudas, será una gran medida para saber donde está parado el elenco comandado por Zaniratto, ya con varios refuerzos y a la espera de un extremo para retirarse del mercado de pases.

La dirigencia sigue achicando el plantel

En las últimas horas, la dirigencia que encabeza Carlos Anacleto logró desprenderse de otro futbolista que desde el inicio de la pretemporada trabaja de manera diferenciada en Estancia Chica.

Se trata del delantero Sebastián Lomónaco que llegó al Lobo hace poco más de un semestre en la gestión de Mariano Cowen y que apenas disputó cuatro compromisos.

La partida del atacante -seguirá su carrera en la Liga de Chipre- se suma a las de Ingolotti, Juan Villalba, Gastón Suso, Guillermo Enrique, Nicolás Garayalde, Merlini, Briasco, Alan Sosa, Piedrahita y Jan Hurtado.

Cronograma de tareas en Abasto

Hoy: entrenamiento por la mañana

Mañana: doble turno y concentración

Viernes 16: entrenamiento por la mañana

Sábado 17: segundo amistoso por la mañana