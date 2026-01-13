Ascacibar, firme para el debut pero con el mercado al acecho

Estudiantes atraviesa los últimos días de preparación antes del estreno oficial del 2026, el lunes por la noche ante Ituzaingó en cancha de Banfield, y todo indica que Santiago Ascacibar será titular. El capitán, figura clave del ciclo Domínguez, convive con los rumores: sonó en River, Boca, Santos y varios clubes del exterior, aunque ninguna oferta llegó de manera formal.

Según trascendió, si aparece una propuesta concreta, el club y el propio jugador evaluarán juntos los pasos a seguir. La dirigencia mantiene el compromiso de permitir su salida sólo si la oportunidad es realmente beneficiosa para el mediocampista, autor de 18 goles en la era Domínguez y pieza central del equipo.

Ascacibar tiene contrato hasta diciembre, y si finalmente continúa en el plantel, Estudiantes planea ofrecerle una renovación para evitar que quede libre. Con el mercado abierto hasta el 20 de enero —y una prórroga hasta el 31 de marzo en caso de ventas al exterior—, el futuro del Ruso sigue en observación, pero por ahora, su presente está claro: ser capitán y líder en el debut del León.