Gimnasia avanza con la pretemporada mientras busca un extremo para cerrar el mercado

Luego de un 2025 complicado en el aspecto deportivo e institucional, la gente empieza a ilusionarse de la mano de la nueva dirigencia encabezada por Carlos Anacleto. En un mes y medio de mandato, el grupo de trabajo de Usina Tripera aseguró la continuidad del entrenador Fernando Zaniratto, concretó los regresos de “los Nachos” , mantuvo la base del plantel y puso al día a todos los empleados. Tras cerrar al delantero Agustín Auzmendi -estaría llegando hoy a La Plata-, la comisión directiva buscará un extremo para darle un cierre más que positivo al mercado de pases.

Cabe recordar que el Lobo completó nueve días consecutivos de entrenamientos en Abasto con una práctica formal de fútbol de 60 minutos, dividida en dos tiempos de 30. En la cancha número 1 de Estancia, Zaniratto dispuso dos equipos mixtos que mantuvieron una línea de juego similar a la del cierre de 2025.

El encuentro terminó igualado 2 a 2. Alexis Steimbach y Franco Torres marcaron para uno de los equipos, mientras que Lucas Castro y Marcelo Torres convirtieron para el conjunto que utilizó pechera durante la práctica.

Los futbolistas que actualmente entrenan de manera diferenciada del plantel tripero son: Juan Yangali, Maximiliano Zalazar, Sebastián Lomónaco, Fabricio Corbalán, Ignacio Zapulla y Leandro Mamut.

De no mediar imprevistos, Gimnasia finalizará esta semana con un amistoso el próximo sábado ante Agropecuario en Estancia Chica. Cabe recordar que el Lobo debutará ante Racing en el Torneo Apertura, en un duelo programado para el sábado 24 en 60 y 118.

Cronograma de tareas en Abasto

Hoy: doble turno y concentración

Mañana: doble turno y concentración

Miércoles 14: entrenamiento por la mañana

Jueves 15: doble turno y concentración

Viernes 16: entrenamiento por la mañana

Sábado 17: segundo amistoso por la mañana