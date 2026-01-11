Primer ensayo de fútbol con empate y los refuerzos jugando para los suplentes en el Lobo

Gimnasia cerró ayer la primera semana completa de una pretemporada corta, pero efectiva, que incluyó tres días con doble turno de trabajos (lunes, martes y jueves) y un ensayo de fútbol en la cancha número 1 de Estancia Chica.

Ante la imposibilidad de enfrentar a San Lorenzo, debido a que la dirigencia de El Ciclón decidió dar marcha atrás a la invitación que había cursado Gimnasia, los jugadores le dieron forma a una práctica de fútbol en la cual el técnico Fernando Zaniratto bajó un claro mensaje: todos deberán ganarse el puesto en el equipo titular, más allá de los apellidos o el pasado en el club.

Así fue como el técnico respetó a la base del equipo que terminó jugando en el 2025 y apenas introdujo algunas modificaciones.

Tanto Ignacio Fernández como Juan Ignacio Miramón arrancaron para los suplentes y el ensayo terminó 2 a 2.

El primer equipo que probó el técnico en la primera práctica de fútbol formal de la pretemporada incluyó a Nelson Insfrán, Gonzalo González, Renzo Giampaoli, Juan Cortazzo, Silva Torrejón, Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto, Manuel Panaro, Lucas Castro, Jeremías Merlo y Marcelo Torres.

A este equipo se le sumó luego Stembaich, que terminó arrojando una muy grata impresión al cuerpo técnico y hasta marcó uno de los goles del ensayo que finalizó empatado.

Para el equipo, que jugó sin pechera y con la remera habitual de entrenamientos que usan los jugadores, estuvieron Julián Kadijevic, Bautista Barros Schelotto, Germán Conti, Enzo Martínez, Alejo Gelsomino, Ignacio Miramón, Ignacio Fernández, Diego Mastrángelo, Alexis Steimbach, Franco Torres y Cayetano Bolzán.

La práctica comenzó a las nueve bajo una intensa llovizna que acompañó la mañana en Abasto y a lo largo del entrenamiento fueron entrando y sumando minutos otros jugadores del plantel como Jorge Asis, Pablo Aguiar o Mateo Seoane que reemplazó a Max en el equipo titular.

Los goles del ensayo fueron anotados por Steimbach y Franco Torres para los suplentes y Marcelo Torres y Lucas Castro para los titulares.

De acuerdo a lo que pudo averiguarse, más allá de la posible negociación por un lateral, con la llegada de Auzmendi (ver aparte) el cuerpo técnico estaría muy conforme, ya que la intención es darle mucha participación a la base del equipo de la Reserva que fue dirigido por el propio Zaniratto el año pasado y que llegó a jugar la definición con el partido final ante Boca en el campeonato.