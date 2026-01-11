La región en una página: balance de los equipos de La Plata, Berisso y Ensenada en la primera semana del verano

La primera semana del verano 2026 arrojó un saldo positivo, aunque distinto, para los cuatro equipos de fútbol más representativos de la región capital de la provincia de Buenos Aires.

A los entrenamientos que había iniciado Gimnasia en Abasto el pasado 2 de enero, se les sumó el lunes el inicio de las pretemporadas de Defensores de Cambaceres en Punta Lara para jugar en la primera C y de Villa San Carlos (en el camping del Sindicato de Empleados de Comercio en Los Hornos) para jugar en la Primera B Metropolitana.

Luego llegó el turno del último campeón del fútbol argentino, Estudiantes, que arrancó a entrenar el último miércoles en City Bell.

Todos los jugadores que durante el año les brindan alegrías o decepciones a los hinchas de la región, ya están corriendo y buscando la mejor condición física para afrontar una nueva temporada oficial que está a la vuelta de la esquina.

Ayer, Villa San Carlos derrotó 4 a 1 a un conjunto de jugadores libres en un partido amistoso que se jugó en Berisso y el refuerzo Ezequiel Melillo se destacó con dos goles.

Gimnasia empató 2 a 2 en una práctica de fútbol entre jugadores del mismo plantel y la Reserva del Pincha no pudo jugar contra Cambaceres por la lluvia.

El Clásico propone este domingo un balance con los mejor y lo peor de cada club y las principales informaciones que han surgido en las últimas jornadas.

Estudiantes

• Debuta: el lunes 19 de enero a las 21.15 contra Ituzaingó en la cancha de Banfield por la Copa Argentina.

• Refuerzos y definiciones: Adolfo Gaich, Ezequiel Naya, Agustín Palavecino, Gonzalo Piñeiro (vuelve de Tigre), Axel Atum (vuelve de Racing Mdeo), Nicolás Fernández (vuelve de Colón), Mateo Schwartz (vuelve de Indep. Rivadavia), Emanuel Dall’Aglio (vuelve de Cerrito), Juan Pablo Zozaya (vuelve de Central Córdoba), Brian Orosco (vuelve de Estudiantes RC).

• Incorporaciones a la vista: se apunta a sumar otro volante, otro delantero y un defensor más.

• Bajas: Leonardo Suárez (libre), Matías Godoy (volvió de Central Córdoba y se fue a préstamo a Colón), Román Goméz (Bahía), Santiago Flores (se fue a préstamo a Temperley), Matías Mansilla (volvió de Atlético Tucumán y se fue a préstamo a Unión). Además hay ofertas por Cetré, Palacios y Ascacíbar que podrían dejar el equipo.

• Amistosos: no tendrá amistosos porque juega por Copa Argentina el 19 de enero contra en la cancha de Banfield.

• Lesiones: por ahora no hay.

• Objetivos de Domínguez: que lleguen dos refuerzos más, poder trabajar con libertar y evitar una sangría del plantel que le permita armar un equipo competitivo para pasar la primera fase de la Libertadores.

Gimnasia

• Debuta: el sábado 24 de enero 19.30 contra Racing de local por la zona B del torneo Apertura).

• Refuerzos y definiciones: se confirmó la continuidad y renovación con mejoras de los contratos de Augusto Max, Matías Melluso y Renzo Giampaoli y confirmó las contrataciones de Agustín Auzmendi, Ignacio Miramón, además de que empezó a entrenar Ignacio Nacho Fernández.

• Incorporaciones a la vista: se apunta a sumar otro volante y eventualmente un defensor más.

• Bajas: Jan Hurtado, Briasco, Ingolotti, Piedrahita, Merlini entre otros que resta definir detalles.

• Amistosos: programado con Agropecuario.

• Lesiones: por ahora no hay.

• Objetivos: armar un grupo sólido de profesionales y llegar lo más lejos posible en el Torneo Apertura.

Cambaceres

• Debuta: el sábado 21 de febrero a las 17 contra Estrella del Sur por la Primera C.

• Refuerzos y Definiciones: Franco Maraia, Renzo Fernández, Juan Trentín, Mauricio Romero, Sergio Luayza, Bryan Schmidt, Víctor Gómez y Valentino Toniolo.

• Incorporaciones a la vista: el entrenador pidió un arquero y un defensor central con experiencia

• Bajas: Lisandro Reyes, Matías Sosa, Mauricio Almirón, Juan Tirao y Francisco Maldonado.

• Amistosos: se iba a jugar ayer con la Reserva de Estudiantes, pero se suspendió por la lluvia.

• Lesiones: en el primer entrenamiento Patricio Contana se dislocó el hombro, pero seguirá haciendo la pretemporada.

• Objetivos del Indio Ortiz: pelear el ascenso a la primera B Metropolitana y hacer que los hinchas se olviden de pelear el descenso.

Villa San Carlos

• Debuta: el 7 de febrero contra Liniers por la Primera B Metropolitana.

• Refuerzos y Definiciones: Ezequiel Melillo, Simón Cañete, Angel Acosta (extendió su vínculo y seguirá un año más en el club).

• Incorporaciones a la vista: un marcador central y un delantero.

• Bajas: Elías Brizuela, Juan José Ramírez, Martín Morales, Guillermo Montes y Santiago Díaz, Nicolás Benavidez, Juan Ignacio Silva, Matías Samaniego, Emanuel Zagert, Ezequiel Pérez, Lautaro Greco y Juan Manuel Velásquez Aguirre.

• Amistosos: ayer le ganó 4 a 1 a un equipo de jugadores libres.

• Lesiones: no hay hasta el momento.

• Objetivos de Pablo Miranda: repetir lo bueno que se hizo sobre el final del año pasado y pelear por el ascenso a la Primera Nacional.