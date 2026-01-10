Medina, con un pie afuera del Pincha

La continuidad de Cristian Medina en Estudiantes pende de un hilo. El volante, figura clave en el bicampeonato 2025, entrena con el plantel pero sabe que su salida es inminente. Desde Brasil dan por hecho que Botafogo lo tiene cerrado: solo resta que el club carioca gire el dinero del préstamo al empresario dueño de su pase, Foster Gillett.

La operación no será vía Estudiantes, ya que el grupo inversor busca rescindir su vínculo —vigente hasta 2029— para recuperar parte de los 15 millones que pagó para sacarlo de Boca. Botafogo, aún inhibido por FIFA, deberá resolver su situación para inscribirlo.

El Pincha, sin poder competir con su salario y sin injerencia real sobre su ficha, recibirá apenas un resarcimiento. Medina disputó 43 partidos con la albirroja y dejó pura clase en City Bell. Domínguez lo va a extrañar; la gente, también.