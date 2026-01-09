Ariel Pereyra: “Tenemos que hacer grande a Gimnasia como merece”

No fue una semana más en Estancia Chica. Sumado a los regresos de los “Nachos” en el plantel de Primera División, también se concretó la vuelta de un histórico para hacerse cargo de la Reserva. Ariel Pereyra fue presentado oficialmente como nuevo entrenador en dicha categoría y habló con los canales oficiales del club. El técnico remarcó la alegría de regresar a la institución, las expectativas para el nuevo ciclo y la importancia de acompañar a los juveniles en su camino.

“Volviendo al club después de varios años, es alegría porque es un lugar donde yo pasé el mayor tiempo de mi carrera. Tengo la esperanza de tener un buen año, me crucé con gente que conozco desde hace mucho tiempo y con cosas buenas que se hicieron en el club”, sentenció el “Pata”.