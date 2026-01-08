Miramón: “Gimnasia es el club que amo y volver fue una decisión en familia”

Luego de una dura negociación encabezada por el Presidente Carlos Anacleto, la historia terminó con final feliz para los hinchas triperos. Ignacio Miramón ya es jugador de Gimnasia tras firmar su contrato a préstamo desde el Lille por una temporada, en una operación en la que si cumple los objetivos, el conjunto albiazul no pagará el cargo y además contará con opción de compra.

Tal como adelantó este medio, el joven de Bolívar fue presentado como nuevo refuerzo en una conferencia de prensa que brindó junto a Anacleto en la Sede Social de calle 4.

Consultado sobre cómo se gestó su regreso, Miramón explicó: “Fue una decisión familiar el regreso, le tengo mucho cariño a este club es donde me formé, donde crecí, tenía muchas ganas de volver sentía que era el momento de ganar confianza. Además hable con mi primo Manuel Panaro y me dijo que había un buen grupo y por eso decidí venir acá”.

“Desde lo físico estoy bien, en Boca entrenaba con el grupo y me siento bien y ya empecé a hacer algunos trabajos acá en Estancia. Tengo ganas de sumar muchos minutos en este regreso, ya que no los tuve en Lille ni en Boca”, sentenció el volante de 22 años.

Sobre los detalles de la operación, el Presidente albiazul comentó: “El préstamo de Nacho es con cargo y por un año. El Lille hizo una inversión importante en su momento, el cargo a medida que se van cumpliendo objetivos se va reduciendo, sabemos lo que es Nacho, las ganas que tiene y la clase de persona que es, estamos tratando de armar un buen grupo. La opción de compra es similar al número en el que lo vendimos (cuatro millones de euros) y hay una plusvalía de un 30% (en el caso de una futura venta a otro club)”.

Miramón volverá a usar la casaca número 5 al igual que en parte de su primera etapa en el Lobo. Cabe recordar la pasada temporada ese dorsal fue propiedad de Juan Cruz Yangali, que no es tenido en cuenta y se marchará en breve del club.