River negocia por un defensor de Racing

River continúa hurgando en el mercado de pases en busca de un defensor central y, ante la segunda oferta rechazada de San Lorenzo por Jhohan Romaña, Marcelo Gallardo posó los ojos en una alternativa de peso dentro del fútbol argentino: Marco Di Cesare, zaguero de Racing.

La dirigencia del Millonario -parte de la cual se encuentra en San Martín de los Andes acompañando la pretemporada del plantel- no perdió tiempo luego de las trabas impuestas por el Ciclón para negociar por el colombiano y rápidamente levantó el teléfono para contactarse con La Academia por el defensor de 23 años.

No será una operación sencilla y en Núñez lo saben. Se trata de uno de los futbolistas más destacados de un rival directo, con proyección internacional y potencial de venta al exterior. Aun así, el pedido de Gallardo es concreto y ya hubo un primer sondeo formal.

Racing viene de rechazar una oferta del Santos de Brasil cercana a los cuatro millones de dólares por el 70% del pase (el 30% restante pertenece a Argentinos Juniors), una cifra que marca el piso económico que pretenden en Avellaneda para desprenderse del central.

La buena noticia para River es que en Racing están dispuestos a negociar. Si bien Di Cesare fue clave en la conquista de la Copa Sudamericana 2024, en el cierre de la última temporada perdió terreno en la consideración de Gustavo Costas y aparece dentro del grupo de futbolistas transferibles ante una propuesta.