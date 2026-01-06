Zille salió cuarto pero sigue primero en la tabla general del Dakar

Pasó la etapa 2 del Rally Dakar 2026 en Arabia Saudita, que ayer unió Yanbu con Alula entre un sinfín de piedras, y los argentinos David Zille y Sebastián Cesana siguen como líderes de la tabla general en la categoría Challenger.

El pampeano Zille, navegado por el cordobés Cesana, terminó en el cuarto lugar y sostuvo la punta de su disciplina de prototipos a pesar de una breve detención, con 1m58 de ventaja sobre el sudafricano Yasir Seaidan.

El día quedó en manos del chileno Lucas Del Río, con el mendocino Bruno Jacomy de copiloto, ahora P3 de la carrera.