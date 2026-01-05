Enzo Pérez se fue a Argentinos y Sosa quiere seguir pero no convence

El próximo miércoles Estudiantes comenzará la mini pretemporada de cara al inicio del Torneo Apertura a fin de mes, aunque el objetivo principal del equipo para este 2026 parece estar mucho más adelante en el tiempo. Ese día, todas las miradas estarán centradas en dos jugadores puntuales: Santiago Ascacíbar, quien pretende seguir su carrera en el exterior para explotar al máximo los últimos años de “juventud” como futbolista y José Sosa. Este último pretende seguir ligado al club, pero puertas hacia adentro hay un debate: Eduardo Domínguez lo quiere, pero la dirigencia sabe que se hizo un enorme esfuerzo durante los últimos tres años para sostenerlo con un contrato muy elevado, aún sin que sea titular ni influyente en los resultados deportivos.

Por otro lado, se confirmó que el club también le cerró las puertas a Enzo Pérez, ya que no quedaron bien las relaciones con el mendocino que fue invitado a seguir jugando en el Pincha en diciembre del 2024, pero optó por pasar al mismo River que ahora decidió no renovarle el contrato. Por eso mismo, Enzo Pérez jugará en Argentinos Juniors en el mismo año que cumplirá 40 años para reforzar al plantel del Bicho en la Copa Libertadores.