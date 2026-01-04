Comenzó el Rally Dakar 2026

El Rally Dakar 2026 comenzó oficialmente este sábado con la disputa de la etapa prólogo en Yanbu, Arabia Saudita, un tramo cronometrado de 22 kilómetros que sirvió para ordenar la largada de la primera etapa. En la categoría motos, el argentino Luciano Benavides (Red Bull KTM Factory) tuvo un arranque destacado al finalizar en la cuarta posición, a solo 11 segundos del ganador.

La jornada tuvo como gran protagonista al español Edgar Canet (Red Bull KTM), quien con apenas 20 años, 9 meses y 18 días se convirtió en el piloto más joven en ganar una etapa de motos en la historia del Dakar. Canet registró un tiempo de 11:31.9 y superó por tres segundos a su compañero de equipo, el australiano Daniel Sanders, y por cinco al estadounidense Ricky Brabec (Monster Energy Honda). Benavides se ubicó inmediatamente detrás y fue el mejor argentino del día, mientras que otro de los candidatos, el español Tosha Schareina (Monster Energy Honda), terminó séptimo, a 23 segundos.

El prólogo definió el orden de salida para la primera etapa, que se disputará el domingo también en Yanbu, con un recorrido mucho más exigente: 305 kilómetros cronometrados y 213 de enlace.

En la categoría Challenger, el campeón defensor Nicolás Cavigliasso, junto a su navegante Valentina Pertegarini, finalizó cuarto en la jornada inicial. El podio quedó en manos del neerlandés Paul Spierings, seguido por su compatriota Puck Klaasen —con el argentino Augusto Sanz como navegante— y la sudafricana Danie Akeel.

Más atrás, David Zille se ubicó quinto, mientras que en el séptimo puesto apareció Kevin Benavides. El salteño afronta en esta edición un nuevo desafío, ya que debuta en vehículos de cuatro ruedas tras nueve temporadas en motos, disciplina en la que fue campeón del Dakar en 2021 y 2023.