Ignacio Miramón vuelve a ponerse la camiseta del Lobo

En sus redes sociales, Gimnasia anunció el regreso de Ignacio Miramón tras alcanzar un acuerdo con Lille de Francia por un préstamo con opción de compra. El mediocampista de 22 años, surgido del Lobo, vuelve tras su paso por Europa y Boca para reforzar el plantel de Fernando Zaniratto.

La dirigencia encabezada por Carlos Anacleto aceleró en las negociaciones durante los últimos días y logró cerrar la llegada del joven de Bolívar, quien regresará al club a poco más de dos años de haber sido transferido al Lille. La propuesta presentada por la dirigencia al club francés fue aceptada y permitió destrabar la operación.

El volante central estuvo en la ciudad de las diagonales por el casamiento de su amigo Alan Lescano y luego regresó a su ciudad natal. Cabe recordar que Miramón se fue de vacaciones con su primo Manuel Panaro, con quien ahora cumplirá su sueño de jugar juntos en 60 y 118.