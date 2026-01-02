Chelsea despidió a Maresca y abrió la búsqueda de un nuevo entrenador

Con un breve comunicado oficial y durante las primeras horas del inicio de 2026, Chelsea confirmó la destitución de Enzo Maresca como entrenador, a pesar de que su contrato estaba vigente hasta 2029.

La confirmación se conoció mediante un comunicado institucional, en el que se valoró el paso del entrenador por el banco azul. “Durante su etapa en el Club, Enzo guió al equipo al éxito en la UEFA Conference League y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Estos logros serán una parte importante de la historia reciente del Club, y le agradecemos su contribución”, expresó el texto oficial.

La decisión estuvo vinculada a los objetivos pendientes del calendario. En el mismo mensaje, la institución explicó el motivo del cambio de rumbo: “Con objetivos clave aún por jugar en cuatro competiciones, incluida la clasificación para la Liga de Campeones, Enzo y el Club creen que un cambio le da al equipo la mejor oportunidad de volver a encarrilar la temporada. Le deseamos a Enzo lo mejor para el futuro”.