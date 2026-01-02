Verón, a corazón abierto: balance de un año de lucha y un mensaje hacia el futuro

Juan Sebastián Verón despidió el 2025 con una carta cargada de emoción y sentido identitario. A través de sus redes sociales, el presidente de Estudiantes realizó un profundo repaso del año que atravesó el club y lo definió sin rodeos: “Fue un año de lucha, de aprendizaje y de trascendencia”.

En su mensaje, Juan Sebastián Verón puso el foco en las raíces y en los valores que sostienen al Pincha. Remarcó que el camino recorrido no fue individual, sino colectivo, y destacó principios como la dignidad, la constancia, el trabajo y la decisión de no claudicar ni permitir “que nos pisen la cabeza”. Una declaración que sintetiza la forma de entender Estudiantes dentro y fuera de la cancha.

La Brujita agradeció especialmente a quienes acompañaron el proceso desde distintos lugares: hinchas, amigos, dirigentes, trabajadores del club y también a quienes, sin serlo, “tomaron esta causa como propia”. Para Verón, ese acompañamiento fue clave para sostener un proyecto basado en el sentido de pertenencia.

También hubo un pasaje íntimo dedicado a su familia. Agradeció a sus hijos, a su compañera de vida y a sus padres, a quienes definió como el motor que lo impulsa en cada desafío que asume al frente del club.

De cara al futuro, el mensaje fue claro: lo conseguido fue enorme, pero el camino continúa. Con las mismas raíces y valores, Verón cerró con un deseo compartido: redoblar el trabajo para ir por un 2026 mejor, juntos y de pie.