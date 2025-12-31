Argentinos protagonistas y la Premier al rojo vivo: goles, rachas cortadas y una pelea que se enciende

El fútbol internacional sigue ofreciendo capítulos cargados de intensidad y protagonistas argentinos. En Stamford Bridge, Enzo Fernández fue figura en el empate 2-2 del Chelsea frente al Bournemouth, por la fecha 19 de la Premier League. El mediocampista marcó un verdadero golazo tras una asistencia de Alejandro Garnacho, confirmando su buen momento y su peso dentro del equipo londinense.

Con la igualdad, los Blues alcanzaron las 30 unidades y se ubican en la quinta posición del torneo, todavía en zona de pelea por puestos europeos. Bournemouth, dirigido por Andoni Iraola, quedó 15°, con 23 puntos, y sigue intentando despegarse definitivamente de la zona baja de la tabla.

La otra gran noticia del fin de semana llegó desde el Emirates Stadium. El Arsenal de Mikel Arteta mostró autoridad, mantuvo el liderazgo y estiró la diferencia sobre su escolta, el Manchester City, al que ahora le saca cinco puntos, aunque con un partido más disputado. Como si fuera poco, los Gunners cortaron una racha de 11 victorias consecutivas del equipo de Unai Emery, que soñaba con batir un récord histórico.

El encuentro tuvo un primer tiempo cerrado y friccionado, pero en el complemento Arsenal fue una tromba. El primer golpe lo dio Gabriel Magalhães, que ganó en lo alto y venció a Emiliano Martínez para abrir el marcador. El Dibu quedó en el centro de la escena, con cierta responsabilidad en la jugada y reclamos posteriores por una supuesta infracción.

Luego llegaron los goles de Leandro Trossard, Martín Zubimendi y Gabriel Jesus, que sellaron una goleada contundente. Para el equipo del arquero argentino, el descuento fue obra de Ollie Watkins, en una tarde que terminó siendo dura para Aston Villa.

El golpe no solo fue futbolístico. Además de perder la chance de seguir escalando, el equipo de Emery vio caer su impresionante racha y tuvo a Martínez nuevamente como foco de atención por un cruce caliente con los hinchas locales tras el final del partido.

Así, la Premier League entra en una etapa decisiva. Arsenal se afirma, Chelsea intenta consolidarse y los argentinos siguen dejando su huella en los grandes escenarios. El campeonato inglés, más apasionante que nunca, promete una lucha sin tregua hasta el final.