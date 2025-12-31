Luego de un año donde los hinchas de Gimnasia pasaron por todos los estados de ánimo, el Lobo ya piensa en el 2026. Con la flamante dirigencia que encabeza Carlos Anacleto, los triperos se volvieron a ilusionar. En este sentido, el presidente albiazul brindará con los simpatizantes esta tarde desde las 19:00 horas en el canal Somos La Plata, Berisso y Ensenada. A modo de adelanto para diario Hoy, el encargado de conducir el club durante los próximos tres años comentó: “A la gente le digo que estamos ordenando el club y que de a poco se van a ver las mejoras”.

Tal como adelantó este medio, Anacleto dará detalles del convenio con capitales extranjeros. Según el titular albiazul, China tiene un proyecto de fútbol al año 2070 con una visión de desarrollo diferente a la de nuestro país. Con el grupo de trabajo de Usina Tripera se realizó un convenio en un predio ya localizado de 20 hectáreas a 30 minutos de Gran Beijing. Allí se pondrá una escuela de fútbol para materializar el intercambio deportivo. La idea de la CD tripera es darles la experiencia de un equipo argentino en su territorio. Cabe destacar que es un proyecto a largo plazo que permitirá visibilizar aún más la marca Gimnasia.

Sobre la construcción del nuevo estadio tripero, la flamante dirigencia tiene varias posibilidades para empezar a trabajar en el corto y mediano plazo. No será la idea ganadora del famoso concurso pero si un estadio parecido. Llegará el momento del anteproyecto y luego la ingeniería de detalles. Anacleto y su grupo de trabajo consideran que es fundamental saber el costeo del estadio a realizar. La idea de la CD es asociarse con fondos para que financien la construcción del estadio.

Respecto al plantel profesional, la intención del presidente de Gimnasia es que el cuerpo técnico tenga la mayoría de los refuerzos para el inicio de la pretemporada. Desde la secretaría técnica buscarán bajar la cantidad de profesionales que tiene el primer equipo.