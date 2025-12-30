Úbeda para rato en el Xeneize

Sobre el ocaso del 2025, lo que era un secreto a voces terminó de confirmarse: Claudio Úbeda será el entrenador de Boca en 2026. Con contrato vigente hasta junio del año venidero, Juan Román Riquelme no modificó el plan que tenía en mente y ratificó al Sifón como DT del Xeneize para la próxima temporada, donde la Copa Libertadores volverá a apoderarse de la escena.

A pesar de las dudas que se generaron por la falta de reacción del DT y el polémico cambio del Changuito Zeballos en la derrota ante Racing, sumado a las declaraciones de Marcelo Delgado que alimentaron la incertidumbre, la postura del presidente se mantuvo inalterable porque confía en el sucesor de Miguel Ángel Russo. La mala imagen en el clásico de semifinales no cambió lo que se había ganado en meses de trabajo y él mismo se lo comunicó.

La dirigencia de Boca está muy conforme con cómo Úbeda asumió el liderazgo del equipo tras el doloroso fallecimiento de Russo, acompañado de Juvenal Rodríguez como mano derecha, y con la manera en la que lleva el día a día. Su forma de trabajo, alineada y en continuidad con la semilla que sembró Miguelo, es muy valorada en La Ribera, incluso por los propios jugadores.

No solo Riquelme y la dirigencia avalan la metodología que comanda el Sifón, sino que el técnico también logró generar una sinergia con los referentes del plantel de Boca que hace que haya un conformismo generalizado en Ezeiza. Por todo eso, fue ratificado en el cargo, aunque en el club siempre dejaron en claro que no era necesario un anuncio porque tiene un vínculo por cumplir.

Ahora bien, lo que resta definir es si mantienen el contrato vigente o firman uno nuevo. Actualmente, Úbeda está ligado al club hasta junio de 2026, pero como ayudante del cuerpo técnico. Habrá que ver si se respeta ese vínculo, o si las dos partes llegan a un nuevo acuerdo hasta diciembre del año entrante para que el DT tenga su cargo formalmente.