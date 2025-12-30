La exdirigencia tripera se despidió del club y publicó un polémico balance de la gestión

La Comisión Directiva que encabezó Mariano Cowen y dejó la conducción de Gimnasia hace poco más de tres semanas publicó un extenso mensaje de despedida en el que repasó los principales ejes de su gestión.

Tras el contundente comunicado que lanzó la flamante dirigencia albiazul liderada por Carlos Anacleto, en el que se detalló la situación en la que se encuentra Gimnasia y las urgencias económicas que enfrenta, la dirigencia saliente publicó una carta en la que expresó su “gratitud profunda” para los hinchas triperos que los acompañaron durante sus tres años de gestión.

La CD saliente reconoció que el último semestre generó inquietudes y explicó que la falta de un “futuro claro desde lo institucional y lo político” impidió avanzar con el financiamiento necesario para sostener la gestión como en etapas anteriores. En esa línea, se destacó que pese a que hubiera generado una “tranquilidad financiera inmediata”, se tomó la decisión de no vender el 50% del pase de Alan Lescano priorizando el patrimonio de la institución.

Cowen y su equipo de trabajo recordaron que los cuatro pilares de su gestión fueron reducir la deuda, resolver juicios en curso, impulsar nueva infraestructura y modernizar el proceso de formación de jugadores infantiles y juveniles y aseguraron que ese rumbo “se mantuvo firme”, destacándose así la inversión realizada en divisiones inferiores.