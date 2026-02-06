Gimnasia regresó a los entrenamientos con una sonrisa

Ni la lluvia detiene al Lobo platense. Tras dos días de descanso, el plantel de Gimnasia retomó los entrenamientos en Estancia Chica. Pese al diluvio, los jugadores completaron los trabajos en campo luego del gimnasio. El técnico Fernando Zaniratto siguió de cerca a Ignacio Fernández y hay optimismo para que el capitán pueda ser titular el lunes en el Estadio Claudio Tapia. Por su parte, Manuel Panaro regresará tras cumplir la fecha de suspensión.

Franco Torres y Jeremías Merlo, que salieron en el duelo ante Aldosivi con diferentes molestias físicas, también entrenaron a la par del grupo. Según pudo averiguar este medio, los extremos solamente sufrieron calambres musculares que no revistieron mayor gravedad.

En un ambiente positivo y con sonrisas cómplices, el plantel mens sana comenzó a planificar el encuentro ante Barracas Central del próximo lunes a las 17:00 horas, lo que será la antesala del gran Clásico Platense.

Por último, el cuerpo técnico viene analizando la posición del volante central. Si bien todo hace indicar que Ignacio Miramón será el titular cuando recupere su nivel futbolístico, el tucumano Augusto Max fue de los puntos más altos en las tres primeras fechas del Torneo Apertura. Cabe recordar que la continuidad del “Poeta” fue un pedido expreso de Zaniratto a los dirigentes.

Otro tripero a la Selección Argentina

Una gran noticia retumbó en cada rincón de Estancia Chica y contagió de alegría a toda la estructura del fútbol formativo tripero. ¿El motivo? La convocatoria de Salvador Fúster para formar parte de la Selección Argentina Sub-17, que competirá a nivel internacional en el Torneo Jóvenes Promesas. Del certamen también participarán los combinados de Chile, Venezuela, Perú, Paraguay, Ecuador, Bolivia y Uruguay, además de Athletico Paranaense y Talleres.

Oriundo de la localidad bonaerense de Urdampilleta, el Paisa llegó a Gimnasia en 2024 con tan solo 15 años proveniente de Balompié Bolívar continuando un legado que iniciaron jugadores de la talla de Ignacio Miramón, Manuel Panaro y Alan Lescano, entre otros. También se convirtió en alumno de la Escuela Dr. René E. Favaloro.