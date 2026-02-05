Se ausenta la brillantez de lo de antes y escasean los buenos jugadores en el fútbol actual de Argentina

Por Daniel Profe Córdoba

Ayer me llegó una foto que me envió un amigo de Santa Fe en dónde están el Bichi Fuertes, el Negro Gamboa y el gran amigo eterno mío pampa Gambier. Y yo digo: a semejantes jugadores en el fútbol de hoy se destacaría mucho más que en el fútbol que ellos les tocó jugar. No obstante que en el fútbol de hoy tampoco tendrían los compañeros en los equipos que tuvieron en sus épocas de brillantez.

Tan bueno era el nivel del fútbol argentino que había ventas. A esos tres excelentes futbolistas les costaba destacarse en un partido de primera de fútbol profesional y estamos hablando de tres jugadores de élite. Pero claro, en los momentos en donde a ellos les tocó competir el fútbol argentino tenía muchos arqueros, defensores, mediocampistas y delanteros de excelente jerarquía que hoy no aparecen, o si lo hacen, aparecen a cuenta gotas en algunos equipos o en algunos partidos…

Con respecto a Estudiantes prefiero no hablar o limitar mi opinión.

Al cuerpo técnico y a algunos jugadores se les ha subido por demás la espuma de los recientes pequeñisimas copas de un partido a la cabeza.

Evidentemente en todo Estudiantes era superior antes de empezar a analizar el último partido de la tercera fecha del campeonato ante el Halcón de Florencio Varela. Pero Defensa le corrió y metió con la misma humildad de aquel Estudiantes de hace muchos años, que ponía de rodilla hasta los más grandes del fútbol argentino.

El lunes al campeón lo salvó el arquerito de inferiores. Si no fuese por ese aparentemente crack del arco, perdía sin pena ni gloria ante un desconocido Defensa y Justicia de visitante.

Los del 67 en adelante ganaron todo corriendo y metiendo. Nunca lo olviden.