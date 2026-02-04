El viernes a las 23 jugará el equipo de Copa Davis

Finalmente ayer se resolvió que el viernes a las 23 comenzarán a jugarse los partidos de singles de la Copa Davis entre el equipo de Argentina y el de Corea del Sur.

Esta serie marca el inicio de un ciclo renovado bajo la conducción del capitán Javier Frana. Debido a múltiples bajas por cuestiones de calendario y problemas físicos de las principales figuras, el cuerpo técnico debió rearmar el rompecabezas y convocar a un equipo inédito.

La responsabilidad de los singles recaerá principalmente en el tenista de nuestra ciudad Thiago Tirante (95° del ranking ATP) y Marco Trungelliti (134°), quienes estarán acompañados por Juan Pablo Ficovich (161°) y Federico Gómez (197°).

Para el punto de dobles, una carta fuerte: Guido Andreozzi, actual 32° del mundo en la especialidad.

Del otro lado de la red estará un equipo coreano que, si bien no cuenta con top tens, se hace fuerte en casa. El capitán Jong-Sam Chung dispondrá de Soon Woo Kwon (343°) y Hyeon Chung (392°) como sus cartas principales, secundados por Sanhui Shin (353°) y la dupla de dobles conformada por Ji Sung Nam y Uising Park.

A priori, el duelo no asoma muy complicado para el equipo nacional, a pesar de que la localía de los coreanos puede terminar influyendo.

Debido a la gran diferencia horaria con Corea, los fanáticos argentinos deberán trasnochar para seguir la acción en vivo.

La serie se abrirá este viernes 6, a partir de las 23, con los dos primeros puntos de singles. La definición llegará en la madrugada del domingo, comenzando no antes de la 1 con el dobles y los singles restantes.

Para quienes quieran seguir el minuto a minuto por televisión, los derechos de transmisión están en manos de TyC Sports y DSports. Además, existe la opción de ver la serie vía streaming a través de la plataforma Disney+ (Plan Premium).