Nuestro candidato exclusivo Vespaciano triunfó “sobrándole” hilo en el carretel

En una tarde agobiante de principios de febrero, abrió sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo para ofrecer un programa de 12 cotejos. En el Especial “Bernabeu” (1.000 mts.), nuestro candidato exclusivo Vespaciano, dando ventajas en el gravamen –cargó 60 kilos- y en la edad volvió a la senda triunfal y lo hizo en forma concluyente, ya que se hizo cargo de la vanguardia no bien se abrieron los partidores y se los trajo a la rastra “sobrando” la carrera; muy fácil, en los metros finales se dedicó a sacarle ventaja a Folke Dancer, que al momento de cruzar el disco fue de tres cuerpos, sin que su habitual conductor Aníbal Cabrera en ningún momento lo exigiera. Igualmente se impuso en buen registro y de esta forma el rendidor hijo de Daniel Boone dio forma a su octavo éxito –sexto de corte jerárquico- de su campaña. Para este ejemplar que forma parte de un equipo de trabajo encabezado por el entrenador Carlitos Santiñaque y que a los 7 años siguen ganado en la pista como en su época dorada de potrillo. En esta oportunidad –y tal su manera de correr- salió a jugársela a suerte y verdad desde el vamos no dándole la más mínima posibilidad a sus rivales, “olvidando” en el camino rumbo al disco triunfal a Folke Dancer.

Cotejo reservado para todo caballo de 5 años y más edad, ganador de tres o más carreras, ocupó el séptimo turno de la programación con 11 participantes en pista, ya que East Dancer y Batacazo Kid, dejaron en blanco el compromiso y el cierre de las apuestas mostró el imprevisto favoritismo de Es Deseado, que prometía en caso de ganar un sport de $2.80, superando lo reunido por Vespaciano ($3.55) y por Folke Dancer ($3.85).

Abiertos los partidores, tal su manera de correr, Vespaciano “primereó” a sus rivales, de tal manera que al formalizarse la carrera corría con un cuerpo de ventaja sobre Melo Dex, que tenía a su costado exterior a Folke Dancer, quedando por los palos Don Silvester, en tanto el resto de los competidores iban quedando en un segundo plano. Con un andar vertiginoso concluyeron el recorrido del opuesto y al zambullirse en el codo tolosano, Vespaciano corría adelante, manteniéndose cerca Don Silvester, Melo Dex y Folke Dancer. En el trayecto de la elipse ninguno de los cuatro de adelante aflojaban ni “un tranco ‘e pollo”, poniendo al rojo vivo la definición.

Concluída la curva, y cuando se espera lo mejor, Vespaciano terminó con las ilusiones de sus rivales, porque en los primeros metros del derecho, se escapó fácil de sus rivales y siguió su camino triunfal hasta el disco que cruzó con apreciable ventaja sobre Folke Dancer, que también fácil dejó tercero a Cántaros Song.

El ganador vino en 24s.47/100 y en 47s.78/100 hasta completar el muy buen registro de 59s.18/100 para los 1.000 metros de pista pesada.