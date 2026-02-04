Cetré vuelve y lo de James se enfría

El mercado de pases de Estudiantes sumó en las últimas horas un giro inesperado: Edwuin Cetré ya está de regreso en el país tras caerse su transferencia al Atlético Paranaense, mientras que la posibilidad de sumar a James Rodríguez comienza a diluirse y su futuro estaría lejos del fútbol argentino.

El pase del delantero colombiano a Brasil parecía cerrado, pero diferencias finales en la operación frenaron el acuerdo. Cetré siguió desde su casa el empate del Pincha ante Defensa y Justicia y ahora deberá reincorporarse al plantel mientras la dirigencia define si reabre negociaciones o lo mantiene como alternativa ofensiva para Domínguez.

En paralelo, el nombre de James, que había sido ofrecido a Estudiantes, pierde fuerza. El enganche prioriza continuar su carrera en la MLS y mantiene charlas avanzadas con Minnesota United. A sus 34 años, el colombiano apunta a llegar con rodaje al Mundial 2026 y ve a Estados Unidos como el destino ideal. Así, el sueño pincharrata se enfría antes de empezar, mientras City Bell reordena prioridades en un mercado que sigue abierto.