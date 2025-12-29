Mitos y verdades del mercado de pases tripero

Con la flamante dirigencia encabezada por Carlos Anacleto, Gimnasia comenzó el mercado de pases con el pie derecho. Tras la presentación de Ignacio Fernández, la CD encaminó la vuelta de “Nacho” Miramón y algunas renovaciones por pedido expreso del técnico Fernando Zaniratto. En paralelo, el Lobo aceleró por un delantero y además buscará un extremo para reemplazar a Alejandro Piedrahita.

En la boda de Alan Lescano que tuvo lugar en nuestra ciudad, hubo presencia tripera: Diego Mastrángelo, central de 23 años, y Manuel Panaro, uno de las figuras que se ganó un lugar y creció desde la llegada de Zaniratto, posaron para la foto en plena fiesta. Aunque todos los flashes se los llevó Ignacio Miramón, el futbolista que está a un paso de regresar al conjunto albiazul.

Sobre la llegada de Nacho Fernández y la posible vuelta del joven de Bolívar, el Presidente Anacleto comentó en Radio La Red: “Fue fácil lo de Nacho porque él quería venir. Sino hubiera sido una tarea bastante complicada. Lógicamente cada una de las partes defiende sus intereses y hubo un ida y vuelta con los representantes, pero definió Nachito que tenía ganas de estar. Y con Miramón está pasando lo mismo. Solo me queda definir el tema del costo con el Lille de Francia”.

Y tal como adelantó este medio, el Lobo empezó a moverse por un delantero. Se trata de Agustín Auzmendi, atacante de Godoy Cruz que se destacó por buenas actuaciones y lindos goles.

El delantero de 28 años llegó al conjunto mendocino en enero de este año tras un recorrido poco habitual. Surgido en Acassuso, Auzmendi sumó experiencia internacional con pasos por Jaguares de Colombia y los clubes hondureños Olancho y Motagua, antes de desembarcar en Mendoza.

En números, el delantero cerró el año con 7 goles en 19 partidos disputados, registros que lo posicionaron como uno de los futbolistas más eficaces del plantel mendocino y lo pusieron en el radar de otros clubes del fútbol argentino. Si bien se rumoreó que la dirigencia había sondeado a Nicolás Ibañez, lo cierto es que la ficha del jugador con pasado en Gimnasia es imposible de pagar para el club platense.

Una vez cerrada la vuelta de Miramón y la llegada del delantero, la CD albiazul buscará un extremo para reemplazar a Piedrahita. Por su parte y pese a la ilusión de los hinchas triperos, Milton Casco seguirá su carrera en Colombia .

En cuanto a las salidas, Gimnasia tomó la decisión de no renovar el contrato de Matías Melluso, cuyo vínculo vence a fin de año. El lateral izquierdo había regresado al club como una apuesta fuerte, pero las constantes lesiones musculares le impidieron tener continuidad y su segundo paso por el Bosque terminó siendo mucho más breve de lo esperado.

Además, en los próximos días Sebastián Lomónaco rescindirá su contrato al cual le queda un año ya que no será tenido en cuenta por el cuerpo técnico.