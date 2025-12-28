Gimnasia busca goles en el fútbol de Cuyo

Son tiempos de cambios en la vida de Gimnasia y Esgrima La Plata. Con la asunción de la conducción de Carlos Anacleto y el espacio Usina Tripera a la vida dirigencial del Lobo, empezó un nuevo proceso de gestión, tratando de dejar atrás los malos años de Mariano Cowen al frente de la institución, con deudas y diferentes problemas futbolísticos, penando año a año por la permanencia, aunque este fin de 2025 fue diferente con estos nuevos campeonatos.

A la llegada de Nacho Fernández como primer cara nueva para la próxima temporada en el plantel que comanda Fernando Zaniratto, sumadas las gestiones por Ignacio Miramón que avanzan de muy buena manera, el encargado del fútbol Germán Brunati con los hombres del área empezaron a trabajar en otros refuerzos para el grupo superior albiazul.

En ese sentido, se conoció que hubo un contacto formal con Godoy Cruz de Mendoza para tratar de abrochar la contratación de Agustín Auzmendi, delantero que viene de tener una buena temporada con el Tomba pese al descenso a la Primera Nacional. El atacante metió ocho goles en 31 partidos, en una cifra para nada despreciable, sumado a que tres de esas conquistas fueron en la Copa Sudamericana.

El hombre de 28 años es hermano de Rodrigo, que hizo inferiores en Gimnasia, pero quedó libre. Hoy el atacante es parte de Banfield, donde tuvo un interesante año. Este vínculo es importante, ya que hay conocimiento previo de lo que se puede encontrar en Estancia Chica.

Finalmente cabe marcar que la carrera de Auzmendi ha sido algo particular, debutando en Acassuso ya hace algunos años, para luego pasar por Jaguares de Córdoba en Colombia y también en Honduras, por Olancho y Motagua, antes de recalar por Godoy Cruz, teniendo su primera experiencia en el fútbol grande de la Argentina.

Aumentos en la cuota social

Con la necesidad de encontrar liquidez para afrontar diferentes obligaciones diarias y motorizar las áreas del club, la dirigencia decidió actualizar los valores de la cuota social para todas las categorías. Entre las decisiones de más peso, los socios plenos de la institución tendrán un aumento de 4000 pesos.

De esta manera, la gran masa de socios de Gimnasia pasarán a pagar de 28 a 32 mil pesos, un número considerable y que puede afectar el bolsillo, pero en algo que es una necesidad imperiosa para el normal funcionamiento de la entidad.