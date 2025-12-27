Enzo Martínez renovó contrato por tres años

Gimnasia confirmó la continuidad de Enzo Martínez tras cerrar la renovación de su contrato por tres años. El defensor uruguayo fue una de las piezas claves del equipo comandado por Fernando Zaniratto y seguirá en el plantel por expreso deseo del entrenador.

Tras varias charlas, la dirigencia y el defensor uruguayo alcanzaron un acuerdo para extender su contrato y la compra de un porcentaje de la ficha, lo que le permitirá al club capitalizar al futbolista a futuro.

Otro factor clave en la negociación fue el conocimiento previo que el Director Deportivo, Germán Brunati, tenía de Martínez, a quien ya había seguido durante su etapa en el fútbol uruguayo.