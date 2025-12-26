Estudiantes quiere la continuidad de Domínguez como regalo de Fin de Año

Con días de pura tranquilidad en el mundo de Estudiantes de La Plata, debido a que el plantel profesional está de vacaciones luego de la obtención del Clausura y el Trofeo de Campeones, tratando de recargar energías para la pretemporada que comenzará en los primeros días de enero, con un campeonato que va a iniciar a finales de mes, por lo que hay muy poco tiempo para trabajar en el Country Club.

Por estas horas de festividades debido a lo que fue la Navidad y encaminando todo para Año Nuevo, los dirigentes y encargados del Departamento de Fútbol están tratando de resolver la continuidad del entrenador Eduardo Rodrigo Domínguez, en un ciclo muy exitoso con cinco trofeos en estos casi tres años, pero con una incógnita pensando en lo que viene, con un 2026 con Copa Libertadores de América.

Trascendió en estos días que la representación del director técnico le dio una serie de requisitos a la dirigencia para renovar el contrato. El Barba pretende tener dos años más de vínculo, hasta diciembre de 2027 y hay algo que llamó la atención.

Se conoció que el agente del DT solicitó una cláusula especial en caso de que la gestión comandada por Juan Sebastián Verón decida interrumpir el trabajo del cuerpo técnico, algo que casi sucedió a mediados de 2025, teniendo un respaldo económico extra para afrontar ese hipotético escenario.

Verón y compañía pretenden llegar a un acuerdo que cuide la tesorería de Avenida 53, pero además quieren rodear a Domínguez con gente idónea para trabajar en el rearmado del grupo superior, que tendrá movimiento en este mercado, pero con antecedentes pocos felices, como el que se dio en enero de este año.

Lo concreto es que hay varios valores que vienen trabajando en el videoanálisis de los partidos del primer equipo o bien de las divisiones inferiores en las instalaciones del Mariano Mangano que podrían contar con la posibilidad de formar parte de trabajar en este espacio, tratando de acercar nuevas miradas para llegar a jugadores más interesantes.

Así las cosas, habrá que ver qué postura termina primando y si ambas partes pueden encontrar puntos en común, que existen, pero obviamente cada parte va a intentar defender lo suyo y habrá que esperar para ver si alguno cede para poder abrochar la continuidad. La Familia Pincha espera que haya Domínguez 2026.