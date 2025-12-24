San Carlos y Cambaceres recibieron el fixture como regalo navideño

Son tiempos de total tranquilidad en el mundo de Villa San Carlos y Defensores de Cambaceres. Con los planteles principales de vacaciones debido a que todavía falta para el inicio de las respectivas pretemporadas, igualmente hubo una situación que sacudió la atención de las instituciones más importantes del ascenso de la región de La Plata, Berisso y Ensenada.

La Asociación del Fútbol Argentino compartió el fixture del Celeste y el Rojo para la próxima temporada, con los dirigidos técnicamente por Pablo Miranda tratando de competir de gran manera en la B Metropolitana, en tanto que Hernán Darío Ortíz hará su estreno en la Primera C, tratando de darle un buen andar a los de Rivadavia y Quintana.

Para los del Pájaro, el campeonato va a iniciar el próximo fin de semana del 7 de febrero, cambiando su modalidad respecto al 2025: será un torneo largo con un campeón y un ascenso por Reducido. Serán 21 fechas y habrá una segunda rueda donde se invertirá la localía.

El Villero va a debutar ante Liniers y tendrá una doble jornada como visitante, teniendo en la fecha 17 la presentación frente a Arsenal de Sarandí, como uno de los platos fuertes del año.

Por su parte, los del Indio tendrán su estreno el fin de semana del 21 de febrero, con un certamen que se dividirá en dos zonas, aunque habrá tres interzonales con el grupo opuesto. Los punteros van a jugar la final por el primer ascenso y luego habrá otro mediante el Reducido. Serán 32 jornadas, seis más que en lo que fue esta temporada.

El fixture de San Carlos

Fecha 1: Liniers (L)

Fecha 2: Ituzaingó (L)

Fecha 3: San Martín (V)

Fecha 4: Italiano (L)

Fecha 5: Camioneros (V)

Fecha 6: D. Merlo (L)

Fecha 7: Dock Sud (V)

Fecha 8: Comunicaciones (L)

Fecha 9: Defensores Unidos (V)

Fecha 10: Argentino de Quilmes (L)

Fecha 11: Flandria (V)

Fecha 12: Armenio (L)

Fecha 13: Brown (V)

Fecha 14: Laferrere (L)

Fecha 15: Talleres (V)

Fecha 16: Argentino de Merlo (L)

Fecha 17: Arsenal (V)

Fecha 18: Excursionistas (L)

Fecha 19: Villa Dálmine (V)

Fecha 20: Uai Urquiza (L)

Fecha 21: Real Pilar (V)

El fixture de Cambaceres

Zona A

Fecha 1: Estrella del Sur (V)

Fecha 2: Argentino de Rosario (L)

Fecha 3: Sacachispas (V)

Fecha 4: Lamadrid (V)

Fecha 5: Juventud Unida (L)

Fecha 6: Lugano V)

Fecha 7: Alem (V)

Fecha 8: Leones (L)

Fecha 9: Puerto Nuevo (L)

Fecha 10: Paraguayo (V)

Fecha 11: Mercedes (L)

Fecha 12: Sportivo Barracas (L)

Fecha 13: Justo José Urquiza (V)

Fecha 14: Centro Español (L)

Fecha 15: Victoriano Arenas (V)

Fecha 16: Berazategui (L)