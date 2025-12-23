Modo campeón: Estudiantes descansa, quiere ratificar a Domínguez y empieza a mover el mercado

Estudiantes cerró el 2025 como soñaba: levantando dos copas en una misma semana y dejando una imagen de equipo sólido, competitivo y con hambre de más. Tras los festejos que se extendieron hasta la madrugada en Plaza Moreno y el balcón municipal, el plantel fue licenciado y comenzó su período de vacaciones, con regreso pautado para los primeros días de enero.

El descanso se extenderá hasta el martes 6 inclusive, mientras que el miércoles 7 de enero los futbolistas deberán presentarse en el Country Club de City Bell para iniciar la pretemporada. Allí comenzará la preparación para un primer semestre exigente, con competencia local y el gran objetivo de volver a ser protagonista en el plano internacional.

En paralelo al descanso, la dirigencia empezó a mover fichas puertas adentro. La prioridad es asegurar la continuidad de Eduardo Domínguez, el arquitecto de este ciclo ganador. El mensaje del entrenador durante los festejos fue claro y dejó señales positivas, pero en el club saben que hay que avanzar en una reunión clave para dejar todo sellado y empezar el nuevo año con certezas.

Otro foco inevitable es el mercado de pases. Con varios jugadores que despertaron interés desde el exterior, Estudiantes sabe que llegarán sondeos y posibles ofertas. Uno de los nombres que más ruido genera es el de Edwuin Cetré, seguido de cerca por clubes de Europa y Sudamérica. Si bien por ahora no hay negociaciones formales, el Pincha es consciente de que una venta podría ser necesaria para sostener la estructura y luego salir a buscar refuerzos.

De todos modos, puertas adentro reina la calma. La base del equipo está, el proyecto tiene rumbo y el cuerpo técnico dejó en claro que la intención es seguir creciendo. Con el Torneo Apertura programado para comenzar el fin de semana del 24 de enero y un debut exigente ante Independiente en Avellaneda, Estudiantes ya empezó a jugar el 2026, aunque sea en modo descanso.

El Pincha baja un cambio, disfruta lo conseguido y se prepara para volver. Porque después de un año inolvidable, el desafío ahora es sostenerse arriba.