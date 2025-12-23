Modo campeón: Estudiantes descansa, quiere ratificar a Domínguez y empieza a mover el mercado
Después de un cierre de año histórico con dos títulos en una semana, el Pincha entró en vacaciones hasta enero. Mientras el plantel recarga energías, la continuidad del DT y el mercado de pases empiezan a marcar la agenda del 2026.
Estudiantes cerró el 2025 como soñaba: levantando dos copas en una misma semana y dejando una imagen de equipo sólido, competitivo y con hambre de más. Tras los festejos que se extendieron hasta la madrugada en Plaza Moreno y el balcón municipal, el plantel fue licenciado y comenzó su período de vacaciones, con regreso pautado para los primeros días de enero.
El descanso se extenderá hasta el martes 6 inclusive, mientras que el miércoles 7 de enero los futbolistas deberán presentarse en el Country Club de City Bell para iniciar la pretemporada. Allí comenzará la preparación para un primer semestre exigente, con competencia local y el gran objetivo de volver a ser protagonista en el plano internacional.
En paralelo al descanso, la dirigencia empezó a mover fichas puertas adentro. La prioridad es asegurar la continuidad de Eduardo Domínguez, el arquitecto de este ciclo ganador. El mensaje del entrenador durante los festejos fue claro y dejó señales positivas, pero en el club saben que hay que avanzar en una reunión clave para dejar todo sellado y empezar el nuevo año con certezas.
Otro foco inevitable es el mercado de pases. Con varios jugadores que despertaron interés desde el exterior, Estudiantes sabe que llegarán sondeos y posibles ofertas. Uno de los nombres que más ruido genera es el de Edwuin Cetré, seguido de cerca por clubes de Europa y Sudamérica. Si bien por ahora no hay negociaciones formales, el Pincha es consciente de que una venta podría ser necesaria para sostener la estructura y luego salir a buscar refuerzos.
De todos modos, puertas adentro reina la calma. La base del equipo está, el proyecto tiene rumbo y el cuerpo técnico dejó en claro que la intención es seguir creciendo. Con el Torneo Apertura programado para comenzar el fin de semana del 24 de enero y un debut exigente ante Independiente en Avellaneda, Estudiantes ya empezó a jugar el 2026, aunque sea en modo descanso.
El Pincha baja un cambio, disfruta lo conseguido y se prepara para volver. Porque después de un año inolvidable, el desafío ahora es sostenerse arriba.